Армяне не хотят на военные сборы

В граничащем с Азербайджаном Товузгалинском районе местные жители не желают участвовать в военных сборах, написал журналист Воскан Саргсян на своей странице в Facebook.

«В Тавушской области начался набор участников 25-дневных военных сборов. В условиях почти всеобщего недоверия к Николу Пашиняну, властям, Минобороны и Генштабу мужчины приграничья не желают участвовать в этих сборах.

Военком даже предложил судить некоторых из тех, кто отказывается от участия в сборах, чтобы это стало уроком для других», - пишет Саргсян.