В Грузии ответили на озабоченность США состоянием Саакашвили

США внимательно следят за состоянием экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Госдепа США Мэтью Миллер. На слова представителя Госдепа резко отреагировали грузинские власти, переложив на Саакашвили ответственность за его здоровье, и обвинили того в «самовредительстве». Об этом сообщают грузинские СМИ.

«Мы внимательно следим за делом господина Саакашвили. Мы очень обеспокоены его здоровьем. Как мы неоднократно заявляли правительству Грузии публично и в частном порядке, ответственность за предоставление ему медицинской помощи, необходимой для обеспечения его прав человека, лежит на правительстве. И мы продолжим очень внимательно следить за этим делом», — заявил Миллер на пресс-конференции.

На заявления представителя Госдепа резко отреагировал председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе: «Саакашвили является заключенным и даже не сидит в тюрьме. Для него создан огромный комфорт. Саакашвили занимается самовредительством».

По словам чиновника, такие заявления лишь будут поощрять Саакашвили дальше «наносить вред самому себе».

Напомним, что Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в октябре 2021 года. После приезда его сразу же задержали и арестовали. Еще в 2018 году бывшего президента страны заочно приговорили к шести годам лишения свободы за «злоупотребление должностными полномочиями».

В заключении состояние здоровья Саакашвили резко ухудшилось. С мая 2022-го он находится в клинике в Тбилиси. Врачи заявляют о крайне тяжелом состоянии политика, которое создают риски для его жизни.