Экс-премьер: «Израиль вступает в гражданскую войну»

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт прокомментировал британским СМИ утверждение Кнессетом (парламентом) закона, запрещающего судам проверять обоснованность решений правительства и министров.



По словам Ольмерта, «Израиль вступает в гражданскую войну. Это серьезная угроза, которой раньше не было».

На вопрос журналиста: «Вы имеете в виду именно гражданскую войну?» Ольмерт немного смягчил формулировку: «Я имею в виду гражданское неповиновение со всеми возможными последствиями для стабильности государства и способности правительства управлять страной. Это неповиновение значительной части населения Израиля правительству, которое большинство израильтян считает нелегитимным».

Ольмерт добавил, что правительство «решило угрожать основам израильской демократии, а это не то, что мы согласны терпеть».