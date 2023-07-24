Американские аналитики: Иран и Турцию надо привлечь к переговорам по Карабаху

Ильгар Исмаилов, обозреватель haqqin.az 13:44

Как пишет издающийся в США консервативный журнал The National Interest, мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией возможно только при участии Турции и Ирана. По мнению автора публикации, журналиста Алекса Литтла, несмотря на состоявшийся 15 июля в Брюсселе очередной раунд переговоров, ситуация в Карабахе остается нестабильной, сохраняя тем самым риск возобновления насилия между Арменией и Азербайджаном. В то время как предложения по поддержанию мира на Южном Кавказе сосредоточены на двух непосредственных участниках многолетнего конфликта, участие Турции, поддерживающей Азербайджан, и Ирана, союзника Армении, будет необходимо для потенциальных переговоров как возможность сформировать основу прочного двустороннего урегулирования.

Алекс Литтл обращает внимание читателей The National Interest на общие культурные и этнические связи Турции и Азербайджана. Во время Второй Карабахской войны Анкара оказывала Баку военную и политическую поддержку, включая боевые беспилотники Bayraktar TB2. Тогда как Иран, по мнению автора, сыграл ключевую роль в затягивании карабахского конфликта. Не случайно сразу же после того, как Баку восстановил свой суверенитет над Карабахом, иранская армия и подразделения КСИР провели на границе с Азербайджаном крупномасштабные военные учения. «Хотя в Иране проживает значительное число азербайджанцев, Тегеран всерьез обеспокоен израильским влиянием на Кавказе, - пишет журналист. - Баку получает от еврейского государства высокотехнологичные беспилотники и другое вооружение. Азербайджан также поставляет 40 процентов всей нефти, потребляемой Израилем. Тегеран также серьезно обеспокоен тем, что азербайджано-израильское сотрудничество может представлять риск для безопасности Ирана, поскольку позволяет Израилю вести наблюдение за исламской республикой с помощью беспилотников-разведчиков. Кроме того, если Баку построит Зангезурский наземный транспортный коридор, который соединит Азербайджан с Турцией через южную территорию Армении, Иран может оказаться в еще большей изоляции от Южного Кавказа». Анализируя все факторы, автор публикации приходит к выводу, что исключение региональных держав из будущих мирных переговоров было бы крайне неразумным решением.