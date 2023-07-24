В Вашингтоне теряют надежду на мирные переговоры в Украине

Медленное продвижение украинских войск в ходе начавшейся летом операции по освобождению захваченных РФ территорий заставляет власти США пересматривать перспективы окончания конфликта. В Вашингтоне надеялись, что успехи ВСУ на поле боля позволят ближе к концу года начать переговоры с Россией, где Киев будет выступать с позиции силы. Но теперь противостояние все больше выглядит как конфликт с открытым финалом, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на западных официальных лиц.

По мнению западных чиновников и экспертов, хотя такое развитие событий создает определенные внутриполитические проблемы для президента Джо Байдена, в Белом доме не откажутся от долгосрочной помощи Украине. «Очевидно, что оказывать поддержку легче, когда дела идут хорошо», – сказал газете Джон Хербст, бывший посол США в Украине, а сейчас – старший директор Центра Евразии в Атлантическом совете. Но у администрации Байдена нет другого выбора, кроме как продолжать поставлять оружие, уверен он: если Россия одержит даже частичную победу, это будет стратегическим провалом внешней политики Байдена, который затмит даже вывод войск из Афганистана.

По словам западного дипломата в Вашингтоне, США, возможно, придется признать, что война в Украине скоро не закончится и вместе с союзниками им нужно готовиться к тому, чтобы еще не один год снабжать ее вооружениями. «Единственный реальный ответ – это промышленная мобилизация, которая четко даст понять украинцам и русским, что у Украины всегда будет все, что ей нужно», – считает он. В таком же духе на прошлой неделе высказался министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли на ежегодном форуме по безопасности, проводимом в США Институтом Аспена. Необходимо предоставить Украине как можно больше оружия как можно скорее, заявил он: «Люди говорят, что нельзя опустошать все полки, нужно что-то сохранить на черный день. Так вот это он и есть – черный день».

На недавнем саммите стран НАТО в Вильнюсе члены альянса договорились предоставить Украине гарантии долгосрочной военной поддержки, принять многолетнюю программу помощи с целью ускорить переход украинских вооруженных сил на стандарты НАТО, помочь восстановить сектор безопасности и обороны.