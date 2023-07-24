Кремль ответил на предложение генсека ООН: Это невозможно

Возвращение к зерновой сделке сейчас невозможно, так как якобы не выполнены ее условия, касающиеся России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, касающийся предложений генсека ООН Антониу Гутерриша по продлению черноморской инициативы.

«Действительно, в письме господина Гутерриша излагался опять некий план действий и обещание того, что когда-то можно будет выполнить российскую часть этих договоренностей. К сожалению, в настоящий момент вернуться к этой сделке невозможно, потому что она не выполняется», - сказал представитель Кремля.

По его словам, «президент Путин четко дал понять, что Россия готова незамедлительно возобновить сделку, как только она будет исполнена».