Пашинян ждет сближения Азербайджана и Армении

Премьер Армении Никол Пашинян ожидает от московской встречи глав МИД Азербайджана, Армении и России сближения позиций Еревана и Баку по мирному договору.

"Я ожидаю, что на встрече они смогут согласовать еще несколько положений возможного мирного соглашения", - сказал Пашинян на пресс-конференции во вторник.

В МИД РФ сообщали, что в ходе переговоров особое внимание будет уделено подготовке мирного договора между Баку и Ереваном, поиску развязок по остающимся вопросам, чему Россия готова оказывать максимальное содействие.

Главы МИД трех стран также планируют обсудить разблокирование транспортных коммуникаций в регионе, делимитацию границы между Азербайджаном и Арменией, контакты по линии общественности и экспертов, запуск диалога парламентариев двух стран.