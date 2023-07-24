Зерновая сделка: британский премьер заявил о переговорах с Турцией

Во время сегодняшнего разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Великобритания тесно сотрудничает с Турцией в восстановлении сделки по зерну. Об этом говорится в сообщении офиса премьер-министра Великобритании.

Обсуждая Черноморскую зерновую инициативу, лидеры согласились с важностью обеспечения возможности экспорта зерна из Украины для выхода на международные рынки. Премьер-министр сказал, что Великобритания тесно сотрудничает с Турцией в восстановлении сделки по зерну и что те будут продолжать использовать роль председателя Совета Безопасности ООН для дальнейшего осуждения поведения России.

Напомним, 17 июля 2023 года Россия прекратила свое участие в зерновой сделке. Последнее судно с грузом покинуло порт Одессы по коридору 16 июля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ сможет вернуться в сделку только в случае выполнения всех обязательств, которые давались стране изначально.

Зерновая сделка была подписана представителями Москвы, Киева, Анкары и ООН в июле прошлого года и предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю, а также снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.