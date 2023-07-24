Мехрибан Алиева соболезнует
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выразила соболезнования в связи с кончиной посла доброй воли ЮНЕСКО, президента Ассоциации ELPIDA и Фонда Марианны Вардинояннис.
В соболезновании отмечается, что Марианна Вардинояннис была искренним другом Азербайджана: "Не случайно ее заслуги в развитии дружественных связей между народами Азербайджана и Греции были высоко оценены и президент Азербайджана наградил ее орденом "Достлуг".
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!