Навальный об аресте Стрелкова

Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что считает арест экс-командующего сепаратистов Донбасса Игоря Стрелкова незаконным. Заявление политика опубликовали в его соцсетях.

«До тех пор, пока он остается под стражей по этому нелепому и очевидно политически мотивированному обвинению, он является политическим заключенным», — заявил Навальный.

По его словам, Стрелкова задержали не по обвинению в крушении малайзийского «Боинга» в Донецкой области в июле 2014 года, а «по фиктивному и сфабрикованному делу об экстремизме». «Говоря просто, за критику власти. А конкретно Шойгу и Путина», — заявил Навальный.