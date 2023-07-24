Азербайджан на оборонной выставке в Стамбуле фото
В Стамбуле начала свою работу Международная выставка оборонной промышленности IDEF-2023. В выставке, проходящей при поддержке Администрации президента Турции и организованной Министерством национальной обороны, также принимает участие делегация Министерства оборонной промышленности Азербайджана.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства, на IDEF-2023 Миноборонпром Азербайджана представит различные виды стрелкового оружия, средства ближнего боя, минометы, снаряды различного калибра, беспилотные летательные аппараты - всего 131 наименование. В то же время на стенде Азербайджана также создан уголок «Гейдар Алиев», посвященный 100-летию общенационального лидера.
В ходе выставки запланированы встречи министра оборонной промышленности Мадата Гулиева с официальными лицами Турции, руководителями делегаций ряда стран-участниц.
IDEF-2023 продолжит свою работу до 28 июля.