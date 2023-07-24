Пожары в Алжире: десятки погибших

Лесные пожары убили 34 человека в Алжире, в том числе 10 солдат, боровшихся с огнем, и вынудили сотни людей эвакуироваться из своих домов вдоль средиземноморского побережья страны. Об этом пишет Aljazeera.

Сообщения о смертельных случаях поступили в понедельник, когда температура достигла 48 градусов по Цельсию в некоторых частях североафриканской страны. Министерство внутренних дел Алжира заявило, что зафиксировало 97 пожаров, вызванных сильным ветром и аномальной жарой, в 16 провинциях. Согласно первоначальным данным, по меньшей мере 26 человек также получили ранения.

Напомним, что в Турции, Италии и Тунисе также бушуют массовые пожары, а на греческом острове Родос стихийные бедствия вынудили эвакуировать 19 000 человек. Пожары вызваны рекордной жарой, которая охватила большую часть южной Европы, — температура достигала 45 градусов по Цельсию.