Губад Ибадоглу переведен в СИЗО

Арестованный накануне председатель партии Демократии и благоденствия Азербайджана Губад Ибадоглу переведен в Бакинский следственный изолятор №1 Пенитенциарной службы Минюста.

Отметим, что на процессе под председательством судьи Наримановского районного суда Вусала Гурбанова в отношении Ибадоглу была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 3 месяца и 26 дней.

Он обвиняется по статье 204.3.1 УК АР (изготовление, приобретение или сбыт фальшивых денег или ценных бумаг, совершенное организованной группой).