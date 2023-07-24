МЧС обратилось к населению Азербайджана

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению в связи с правилами пожарной безопасности.

В заявлении говорится, что, несмотря на проводимую Министерством по чрезвычайным ситуациям массовую просветительскую работу, по-прежнему наблюдается пренебрежительное отношение к ряду правил пожарной безопасности. Такое отношение к этим простым в исполнении правилам безопасности в конечном итоге приводит к печальным последствиям.

«МЧС еще раз обращается к лицам, занимающимся сельскохозяйственной деятельностью, в том числе к фермерам и владельцам ферм, напоминая, что создание минерализованной полосы шириной не менее 4 метров вокруг посевных площадей требуется по законодательству, и невыполнение этого требования влечет за собой юридическую ответственность», - заявили в ведомстве.