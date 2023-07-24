Пропавшего главу МИД Китая уволили

Парламент Китая объявил о снятии Цинь Гана с должности министра иностранных дел, его сменит Ван И, который уже занимал этот пост до декабря 2022 года.

Цинь Ган весь июль не появлялся на публике. В китайском МИД информацию о его местонахождении и состоянии здоровья не комментировали.

Западные СМИ при этом писали, что якобы у дипломата есть внебрачная связь с китайской журналисткой, и это могло бы послужить причиной его исчезновения из публичного поля.