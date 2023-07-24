Пашинян: Армения всегда признавала Карабах в составе Азербайджана

Все страны всегда считали Карабах частью Азербайджана. Армения также всегда признавала территориальную целостность Азербайджана, но об этом не всегда заявлялось, сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции во вторник.

"Другой вопрос, что мы осознавали эту данность или нет. Наша позиция была такова – не важно, что весь мир говорит о другом, мы должны сделать по-другому. Возможно, на каком-то этапе я тоже так действовал, но в конце концов, реальность ставит нас в конкретную ситуацию", - сказал Пашинян.