Закир Ибрагимов встретился с послом Италии в Азербайджане

Председатель правления рассказал о достижениях ЗАО AzerGold по сферам деятельности, стратегических планах и проделанной работе в горнодобывающем секторе. З.Ибрагимов отметил, что в рамках проекта по эксплуатации месторождений железной руды в Дашкесане, созданию соответствующей производственной инфраструктуры для организации цепочки производства ведутся переговоры с известной итальянской компанией Danieli, которая считается одним из основных поставщиков патентных технологий в мире.

Отметив, что азербайджано-итальянские отношения имеют богатую историю, основаны на дружбе и взаимном уважении, З.Ибрагимов подчеркнул, что экономическое сотрудничество между двумя странами, как и во всех сферах, развивается по восходящей линии.

Доведя до внимания, что в рамках производства железной руды планируется производство сырья HBI (Hot Briquetted Iron – горячее брикетированное железо) в качестве конечного продукта, З.Ибрагимов отметил возможность экспорта этой продукции в Италию и другие европейские страны при условии удовлетворения в будущем спроса на внутреннем рынке. Подчеркнув, что продолжаются активные работы по организации производства сырья HBI на основе более экологически чистых технологий, председатель Правления выразил надежду на то, что, учитывая требования действующего в Европе законодательства, касающегося воздействия на окружающую среду при производстве, там проявят большой интерес к этой азербайджанской продукции.

В то же время председатель правления подробно проинформировал о запуске новых рудников, а также об этапах разведки, технико-экономического обоснования, проектирования, строительства и эксплуатации, отметив, что ЗАО готово сотрудничать со специализированными итальянскими компаниями и на этих этапах.

Было сообщено, что ЗАО в настоящее время осуществляет три горнодобывающих проекта – разработку месторождений золота «Човдар», «Мярях» и «Тюлаллар», а также разработку одного месторождения железной руды – «Юго-восток». До внимания было доведено, что параллельно с этим в Нахчыванской Автономной Республике, Кельбаджарском и Балакенском районах на различных стадиях продолжаются разведка и исследования на существующих месторождениях золота, меди и других цветных металлов.

В свою очередь, Клаудио Таффури сказал, что Азербайджан является важным партнером для Италии. Он отметил особую роль нашей страны в обеспечении энергетической безопасности Италии. Подчеркнув важность обмена мнениями о создании совместной деятельности в горнодобывающей сфере как новом направлении сотрудничества между двумя странами, посол выразил заинтересованность в ознакомлении с добывающей и производственной деятельностью ЗАО AzerGold. В этой связи была достигнута договоренность об организации в ближайшие месяцы ознакомительной поездки на Човдарский интегрированный региональный участок по переработке ЗАО в Дашкесанском районе.

На встрече также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.