Пашинян: У Москвы своих проблем хватает

Россия напоминает Армении о том, что ей уже не нужно постоянно писать «письмо русскому царю» для «поиска решения карабахского вопроса». Так считает премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, у Москвы есть свои «проблемы», о чем она говорит дипломатическим языком. «В позиции России к проблеме Карабаха есть много честных акцентов. И если эти акценты перевести с дипломатического языка, то это будет означать следующее: «Вы уже 30 лет независимое государство. Сколько еще при каждой проблеме вы будете звонить и писать в Москву». Есть такой жанр - «письмо русскому царю». И вправду, сколько мы еще будем жить в этом жанре. У Москвы множество своих проблем», — сказал Пашинян.