В документе содержится критическая оценка того, как украинские военные используют западную технику и полученные навыки в своем наступлении. Как отметило издание, в Европе с начала года обучили и снарядили как минимум девять ударных бригад из примерно 20 тыс. человек. В частности, критикуется тактика ударов малыми группами, без задействования основных обученных и вооруженных западной коалицией сил. По мнению Минобороны ФРГ, их не стоит дробить, чтобы атаковать малыми силами, как это делает Украина.

Бундесвер (ВС Германии) впервые раскритиковал действия украинской армии. Критика Вооруженных сил Украины (ВСУ) содержится в секретном документе германских ВС, который попал в распоряжение таблоида Bild.

По мнению ВС ФРГ, это увеличивает вероятность «огня по своим». Кроме того, на направлении главного удара не хватает маневренных подразделений, чтобы установить огневое превосходство. Сложившуюся ситуацию в Бундесвере объясняют главным образом «украинской военной доктриной».

Согласно документу, военнослужащие ВСУ с боевым опытом хуже усваивают западную тактику. Молодые украинские солдаты лучше понимают «принципы применения в бою огня и движения», но, вернувшись в Украину, исполняют приказы офицеров, которые западным принципам не следуют.

В связи с этим Bild отмечает, что действия «командиров ВСУ перечеркивают успехи», которых украинские военные достигли в ходе обучения на Западе. В результате контрнаступление ВСУ идет медленно, сказано в материале издания.

В частности, военный аналитик BILD Юлиан Рёпке считает, что ВСУ таким образом «упускают преимущество», которое дает западная военная доктрина.

Западные союзники Киева, как сообщало в середине июня европейское издание газеты Politico со ссылкой на источники, недовольны медленными темпами контрнаступления и якобы требуют, чтобы силы страны добились крупных успехов на поле боя. По мнению официальных лиц США, это необходимо, чтобы Вашингтон продолжил оказывать помощь в прежних объемах.

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный в интервью The Washington Post заявлял, что его «бесят» заявления, в которых контрнаступление Украины называют «медленным». По словам Валерия Залужного, боевые действия — «это не шоу», а каждый отвоеванный метр добывается кровью.