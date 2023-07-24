Какие работы «Азеришыг» выполнил за первое полугодие?

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ОАО «Азеришыг» обнародовало отчет о проделанной в первом полугодии 2023 года работе по реконструкции распределительной сети в Азербайджане, в том числе на освобожденных от оккупации территориях. Должностные лица оператора электроснабжения выбрали для презентации доклада освобожденный Гадрут Ходжавендского района, для чего группа представителей СМИ посетила этот поселок. Выбор Гадрута для представления отчета о проделанной работе в первом полугодии имел символическое значение, ведь в задачи, стоящие перед ОАО «Азеришыг», входит полное обновление инфраструктуры, созданной в середине прошлого века в остальных регионах страны, срок действия которой давно истек, а также создание на освобожденных от оккупации территориях новой, современной технологичной сети снабжения. Как известно, в этих районах осуществлено стабильное и гибкое электроснабжение объектов военной и гражданской инфраструктуры, вновь строящихся и реконструируемых жилых массивов. Проведена подготовка к строительству распределительных сетей во вновь построенных городах и селах в соответствии с программой рекультивации земель и переселения.

Как сообщил журналистам на встрече в Гадруте начальник отдела прессы и связей с общественностью «Азеришыг» Вагиф Мустафаев, в первом полугодии текущего года по Азербайджану были установлены 362 комплектные трансформаторные подстанции различной мощности. Проложены подземные и воздушные линии разной мощности длиной в сотни километров. Кроме того, «Азеришыг» продолжил работу по проверке технического состояния подстанций и устранению выявленных неисправностей. В рамках этих работ восстановлены и отремонтированы или прошли техническое испытание тысячи единиц электрооборудования. С начала года работы по прокладке электросети продолжаются в 40 селах, расположенных в разных регионах страны, в 18 селах работы уже завершены, в остальных завершаются. Согласно отчету, всего за первое полугодие обновлено 139 тысяч 807 электросчетчиков, из них 128 тысяч 130 счетчиков, принадлежащих абонентам из категории населения. В результате проделанной работы объем реализованной потребителям электроэнергии составил 9,2 миллиарда киловатт, а общий уровень сбора достиг 98,7 процента. На ВЭС, расположенных в поселках Ени Яшма и Шурабад, произведено и передано в электросети 24,3 миллиона кВт/Ч электроэнергии. Как сообщил директор учебно-инновационного центра ОАО Араз Мамедзаде, процесс усовершенствования молодых специалистов и кадровых реформ продолжается. Он также подробно рассказал о новшествах, применяемых при строительстве распределительной сети на освобожденных от оккупации территориях. По его словам, построение сети на основе современных технологий напрямую зависит от процесса подготовки профессиональных кадров, и учитывая это, ОАО «Азеришыг» придает особое значение организации курсов повышения квалификации молодых специалистов.