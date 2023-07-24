Эрдоган еще раз заявил о необходимости новой конституции

Президент Реджеп Тайип Эрдоган 25 июля в своем выступлении по случаю церемонии назначения судей и прокуроров заявил о необходимости новой конституции , пишет haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ.

В частности, Эрдоган заявил, что самым большим препятствием для достижения Турцией своих целей является действующая конституция, которая стала «пережитком государственного переворота».

Указав на 100-летие республики, президент Эрдоган заговорил о «новой конституции» и заявил: «В 28-й законодательный период нашим главным приоритетом является спасение Турции от конституции переворота с одобрения парламента».

«Мы хотим увенчать нашу борьбу в области судебной системы гражданской, инклюзивной конституцией. Мы полны решимости не допустить, чтобы нация испытала такие боли, подобные действиям 17–25 декабря или предательству 15 июля», — сказал президент Турции.