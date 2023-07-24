В Москве началась трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, России и Армении Джейхуна Байрамова, Сергея Лаврова и Арарата Мирзояна.

*** 17:04

Министры иностранных дел Азербайджана и России Джейхун Байрамов и Сергей Лавров провели встречу в Москве.

«Стороны обсудили двусторонние и региональные вопросы, в том числе процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Отметим, что в рамках визита Байрамова также запланирован очередной раунд переговоров между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении по проекту двустороннего Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений.