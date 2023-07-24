Парвиз Шахбазов обсудил в Бухаресте поставки зеленой энергии из Каспия в Европу

В мероприятии приняли участие министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, первый заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Ромео Микаутадзе, министр энергетики Румынии Себастиан Иоанн Бурдужа и государственный секретарь Министерства иностранных дел и торговли Венгрии Петер Штарай, а также представители Болгарии и Еврокомиссии.

В столице Румынии Бухаресте прошло четвертое заседание министров стран-участниц «Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и поставки зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Венгрии и Румынии».

В ходе заседания страны-участницы подписали Меморандум о взаимопонимании по вопросу создания совместного предприятия. Согласно этому документу, созданная с участием системных операторов соответствующих стран структура будет отвечать за реализацию проекта, предусматривающего поставку в рамках Соглашения зеленой энергии из Каспийского региона в Европу, и подчиняться Руководящему комитету.

Было заявлено, что разработка технико-экономического обоснования начального этапа проекта, связанного с Черным морем, будет завершена в октябре текущего года; кроме того, с утверждением технического задания на «Коридор зеленой энергии Каспийское море – Европейский союз» обязанности по координации ТЭО возложены на Государственное агентство по возобновляемым источникам энергии Министерства энергетики Азербайджана, выполняющее функции секретариата.

Стороны подписали Протокол по итогам четвертого министерского заседания по проекту развития и поставки зеленой энергии и договорились провести следующую встречу в Будапеште.

Напомним, «Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и поставки зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Венгрии и Румынии» было подписано 17 декабря 2022 года в Бухаресте. Подписи под документом поставили президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и премьер-министр Румынии Николае Чукэ при участии председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.