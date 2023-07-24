Лачинцы возвращаются домой

В соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Лачин. 25 июля очередная группа вынужденных переселенцев выехала из жилого комплекса «Гобу Парк 3» Гарадагского района Баку. На данном этапе в Лачин переселили еще 19 семей, всего 89 человек.

Жители города Лачин, ставшего еще более красивым и благоустроенным, выразили признательность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю заботу, а также солдатам и офицерам доблестной азербайджанской армии, освободившим азербайджанские земли от оккупации.

Семьи переселенцев будут жить в домах, в которых они когда-то жили в Лачине, восстановленных на основании поручений главы государства, а также в новопостроенных домах.

В городе Лачин в настоящее время обеспечено постоянное проживание 152 семей, то есть 591 человека.