Патрушев обвиняет США
США делают все для эскалации конфликта в Украине, наращивая поставки вооружений Киеву, в том числе кассетных боеприпасов, дальнобойных крылатых ракет воздух-земля и снарядов с обедненным ураном. Такое заявление сделал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, слова которого приводит «Российская газета».
Политик отметил, что ситуация вокруг Украины является ярким примером «деструктивных действий западников». В то же время Россия готова к диалогу, о чем неоднократно заявляла. При этом Патрушев подчеркнул, что побуждать к переговорам нужно не Киев, а его западных кураторов.
Ранее Николай Патрушев обвинял Соединенные Штаты в планировании кибератак на критическую информационную инфраструктуру России «под украинским флагом».