Накануне компания Azerbaijan International Mining Company, эксплуатирующая предприятия Кедабекского рудника, выступила с заявлением, в котором особо подчеркнула, что учтя замечания президента Азербайджана Ильхама Алиева, начала тесно сотрудничать с Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана, чтобы решить возникшие проблемы в свете недовольства населения ухудшением экологической ситуации путем принятия безотлагательных мер.

А тем временем по приглашению Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана международная компания MAICON приступила к мониторингу ситуации вокруг Кедабекского рудника.

Об этом haqqin.az сообщил Али Алиев, председатель правления Агентства геологоразведки при Министерстве экологии и природных ресурсов.