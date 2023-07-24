Что предпринимает Минэкологии после замечаний Ильхама Алиева? о развитии ситуации
Накануне компания Azerbaijan International Mining Company, эксплуатирующая предприятия Кедабекского рудника, выступила с заявлением, в котором особо подчеркнула, что учтя замечания президента Азербайджана Ильхама Алиева, начала тесно сотрудничать с Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана, чтобы решить возникшие проблемы в свете недовольства населения ухудшением экологической ситуации путем принятия безотлагательных мер.
А тем временем по приглашению Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана международная компания MAICON приступила к мониторингу ситуации вокруг Кедабекского рудника.
Об этом haqqin.az сообщил Али Алиев, председатель правления Агентства геологоразведки при Министерстве экологии и природных ресурсов.
Напомним, что ситуация обострилась после жалоб жителей села Сёюдлу Кедабекского района на компанию Azerbaijan International Mining Company (AIMC), сбрасывающую в водохранилище, расположенное рядом с селом, технические отходы.
Комментируя вчерашнее заявление AIMC (компания, занимающаяся в Азербайджане добычей золота, меди и серебра – ред.), Али Алиев отметил, что основной целью мониторинга будет оценка экологической ситуации. При этом компания MAICON даст конкретные рекомендации, связанные с продолжением деятельности AIMC.
«После выступления президента Ильхама Алиева компания определила основные направления сотрудничества с Министерством экологии и природных ресурсов», - отметил председатель Агентства геологоразведки.
По словам Али Алиева, компания AIMC уже запланировала разработку передовых технологических инструментов для улучшения производственных процессов и работы предприятий Кедабекского золото-медно-колчеданного месторождения, а также составила краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный планы действий.
В свою очередь, Министерство экологии и природных ресурсов проводит мониторинг в производственной зоне, в зоне добычи полезных ископаемых и одновременно в зоне хранения отходов.
Собеседник haqqin.az добавил, что вскоре азербайджанская общественность будет детально проинформирована о результатах этих процессов.