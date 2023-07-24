Пашинян: США активны в переговорах, а Россия отвлеклась на Украину

Переговорная активность и инициативность России в процессе урегулирования армяно-азербайджанских отношений снизилась. Так считает премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Я очень высоко оцениваю усилия США. Они действительно прикладывают очень серьезные усилия, чтобы соглашение о мире между Арменией и Азербайджаном стало реальностью. Надо отметить, что переговорная активность и инициативность России спала, но не потому, что они не хотят урегулирования вопроса, а это связано с событиями в Украине, все время и энергию они вкладывают туда», – заявил Пашинян.

По его словам, за последние годы большая часть встреч и переговоров между Арменией и Азербайджаном проходила на западных площадках: «Но не потому, что мы желаем, чтобы Россия была вытеснена из процесса. Это связано с объективными причинами. Но нам нужны переговоры, мы хотим результатов».