Российский истребитель устроил провокацию в небе над Сирией: повредил американский беспилотник

В воскресенье в небе над Сирией российский истребитель выпустил светящиеся авиабомбы по американскому беспилотнику MQ-9 Reaper, повредив его пропеллер, сообщает Центральное командование ВВС. «Голос Америки» отмечает, что стало еще одним случаем в череде рискованных и провокационных действий со стороны российских военных.

По данным ВВС, беспилотник выполнял контртеррористическую миссию против группировки «Исламское государство». «Вопиющее пренебрежение российским истребителем безопасностью полетов отвлекает нас от выполнения нашей миссии по обеспечению окончательного поражения ИГИЛ, – заявил командующий Центральными ВВС генерал-лейтенант Алекс Гринкевич. – Мы призываем российские силы в Сирии немедленно прекратить это безрассудное, неспровоцированное и непрофессиональное поведение».

Экипаж, дистанционно управлявший MQ-9, смог сохранить контроль над беспилотником и вернуть его на базу.

Издание напоминает, что в последнее время американские военные все чаще сталкиваются с инцидентами в небе, которые они называют «небезопасными и непрофессиональными».

На прошлой неделе российский истребитель Су-35 подверг опасности экипаж американского пилотируемого самолета MC-12, вынудив его пролететь через турбулентность, отмечается в сообщении Центрального командования ВВС. По словам официальных лиц, в начале месяца два дня подряд российские летчики сбрасывали парашютные бомбы перед американскими беспилотниками MQ-9 Reaper, которые вынуждены были совершить маневры уклонения, чтобы избежать повреждений.