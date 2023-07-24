Согласно данным, полученным в ходе предварительного следствия, эти люди должны были долететь до Азербайджана и получить у агента, ожидавшего их в Баку, поддельные шенгенские визы, по которым в дальнейшем они планировали попасть в Европу.

Пакистанские СМИ сообщают, что Бадшах Назир, Мухаммад Абдулла, Абдул Захир, Мухаммад Кибрия, Калим Улла и Абдул Раб Хан смогли попасть на авиарейс Карачи-Баку с коллективной гостевой визой, но с поддельными документами, однако вскоре были арестованы полицией и выведены из самолета.

Федеральное агентство расследований Пакистана (FIA) задержало в международном аэропорту Карачи группу из шести человек, собиравшихся вылететь в Азербайджан по липовым заграничным паспортам.

Известно, что сотрудники иммиграционной службы FIA в багаже туристов-нелегалов обнаружили фотокопии шенгенских виз и билеты в страны ЕС.

Следует отметить, что в последнее время наблюдается ощутимый наплыв пакистанских граждан в Азербайджан. Сегодня нередко можно встретить целые группы граждан этой страны, прогуливающихся по центру Баку и знакомящихся с его достопримечательностями.

Как утверждают источники в компетентных службах, одной из причин является выбор субподрядных компаний, нанимающих в качестве нелегальной рабочей силы граждан Пакистана, среди которых нередко оказываются торговцы людьми, наркодельцы и прочие криминальные элементы.

За последние годы также значительно возрос интерес к Азербайджану среди граждан Индии.

Индийские СМИ неоднократно публиковали информацию о том, что среди их соотечественников, прилетавших в Баку в качестве туристов, нередко бывали как главари мафии, бандиты и торговцы людьми, так и их жертвы.