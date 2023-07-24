Американский генерал: Китай находится в «красной черте» интересов США

В то время как огромное внимание международной общественности уделяется растущей конкуренции между США и Китаем в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ускорились усилия Пекина по расширению своего влияния прямо под носом США, сообщила Ричардсон, указывая на растущее китайское присутствие в Карибском бассейне, Центральной и Южной Америке.

«Они находятся на 20-ярдовой линии, в критически важной зоне интересов нашей родины», — сказала командир Южного командования США, сравнивая это с ситуацией в Азии, где Индо-Тихоокеанскому командованию поручено укреплять оборону, используя островную стратегию, разработанную во время холодной войны.

В последние годы отношения США и Китая стремительно ухудшились. Проблемы в отношениях между странами включают права человека в Синьцзяне и Гонконге, напряженность вокруг Тайваня и Южно-Китайского моря, а также растущее доминирование Пекина в передовых технологиях, что делает КНР главным геополитическим соперником США на ближайшие десятилетия.