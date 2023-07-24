Обвалились доходы Эр-Рияда от нефти

Доходы Саудовской Аравии от экспорта нефти в мае сократились на 37,7%, говорится в отчете Главного управления статистики.

В мае 2022 года они составили $30,8 млрд, а в мае текущего года — $19,2 млрд. Это самый низкий показатель с сентября 2021 года.

Отчет свидетельствует о заметном снижении доли от продажи нефти во внешней торговле королевства. Сейчас она составляет 74% против 81% в прошлом году.

В прошлом году Саудовская Аравия получила значительную выгоду от резкого скачка цен на нефть на фоне вторжения России в Украину. В нынешнем году королевство решило сократить объемы добычи, чтобы поддержать высокий уровень цен на рынке.