Пашинян советует карабахским армянам выращивать баклажаны

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на пресс-конференции, посоветовал карабахским армянам «вместо того, чтобы сидеть в прямом эфире в соцсетях с утра до вечера, выращивать баклажаны, мы дали 150 млрд денег».

Пашинян обратился к карабахским армянам и тем, кто критикует его супругу Анну Акопян за публикации приготовленного ею домашнего супа в то время, как якобы «в Карабахе народ голодает».

Премьер Армении также прокомментировал «акции в поддержку карабахских армян» в Ереване, в том числе с перекрытием улиц: «Вы что, хотите пожертвовать суверенитетом Армении, когда организовываете акции с перекрытием дорог в Ереване?».