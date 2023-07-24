Фархад Мамедов, автор haqqin.az 19:07

В своем недавнем выступлении в Шуше президент Ильхам Алиев вновь рассказал о том, что происходит на азербайджанских территориях, находящихся под временным контролем миротворческих сил России. В частности, глава государства коснулся широко тиражируемых, а по сути, абсолютно лживых утверждений армянской пропаганды о том, что Азербайджан «держит в блокаде» этнических армян, проживающих в этих районах Карабаха.

«Именно Азербайджан предложил маршрут Агдам-Ханкенди для доставки продовольствия и других товаров народного потребления на территории, находящиеся под временным контролем российских миротворческих сил, - напомнил глава государства. - Однако сепаратисты выложили на этой дороге бетонные блоки». Ильхам Алиев подчеркнул, что весь мир, включая саму Армению, признает бывший Нагорно-Карабахский регион суверенной территорией Азербайджанской Республики. Но если так, почему необходимо ввозить туда продовольствие из Армении? Напомним в этой связи, что председатель Совета Евросоюза Шарль Мишель в заявлении по итогам последних переговоров в Брюсселе также поддержал выдвинутое Азербайджаном условие, в соответствии с которым поставка продовольствия для этнических армян, проживающих на временно подконтрольных российским миротворцам территориях, должна осуществляться через Агдам. И тем не менее, представители марионеточного режима в Ханкенди заявляют, что не примут гуманитарной помощи через Агдам, и продолжают рассчитанную на мировое общественное мнение пропагандистскую кампанию по открытию несуществующего «Лачинского коридора», лицемерно обвиняя Азербайджан в «создании гуманитарной катастрофы в регионе».

Ожидается, что сегодня этот вопрос будет обсуждаться в Москве на встрече министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России. Следует напомнить, что за последние дни Кремль неоднократно призывал Азербайджан не только разблокировать Лачинскую дорогу, но и даже открыть воздушный коридор в Ханкенди. К слову, эту «идею», принадлежащую Рубену Варданяну, российскому миллиардеру армянского происхождения, незаконно поселившемуся в Карабахе, успел прокомментировать бывший заместитель министра иностранных дел России (2002-2011 гг.) и экс-заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе (внук революционера-большевика и сталинского наркома Серго Орджоникидзе). В интервью действующему в России армянскому сайту «Русарминфо» этот дипломат заявил, что решение об открытии воздушного коридора в Карабах должно приниматься на уровне Совета Безопасности ООН. «Но только в том случае, если Армения внесет этот вопрос в повестку постоянных членов СБ ООН», - добавил дипломат.

Орджоникидзе также указал, что, несмотря на открытое несогласие Баку, этот вопрос может быть решен в пользу армянской стороны, «тем более, что правовой статус Нагорного Карабаха все еще не определен». Другими словами, бывший заместитель главы МИД Российской Федерации ставит под сомнение территориальную целостность Азербайджана. Несмотря на то, что сама Армения устами своего премьер-министра признала Карабах территорией Азербайджана. То есть, пусть и российский подданный, но, все-таки, этнический грузин Сергей Орджоникидзе хочет быть армянином больше, чем сам Никол Пашинян? Невероятно! В целом же, своим откровенно провокационным комментарием Орджоникидзе пополнил список российских политиков и отставных дипломатов, занявших в последние дни откровенно антиазербайджанскую позицию. Еще один экс-замминистра иностранных дел, а ныне глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин обвинил недавно депутата Милли Меджлиса Гудрата Гасангулиева в «безответственности» за призывы к выводу российских миротворческих сил из Карабаха в 2025 году. Другой российский политик, депутат Государственной Думы Петр Толстой, пошел еще дальше, заявив, что существование Азербайджана зависит от России.

Ну, а черту под «антиазербайджанской неделей» подвел МИД Российской Федерации, заявивший во время переговоров в Брюсселе, что, признав бывший Нагорный Карабах территорией Азербайджана, руководство Армении «осложнило ситуацию и отменило статус-кво, сложившийся после трехстороннего заявления от 10 ноября». Азербайджан категорически отвергает подобного рода заявления, которые в корне противоречат «Декларации о союзничестве», подписанной с Россией в феврале 2022 года. Что же касается абсурдной идеи установления воздушного коридора между Арменией и Карабахом, то даже если Армения и обратится с ней в Совет Безопасности ООН, у Азербайджана достаточно дипломатических возможностей, чтобы на корню пресечь эту вздорную и абсолютно контрпродуктивную «инициативу». Официальные лица в Баку вновь и вновь доводят до сведения заинтересованных лиц, что отныне существует только один способ доставки грузов на территории, временно подконтрольные российским миротворческим силам, в том числе, и для самих миротворцев – маршрут Агдам-Ханкенди.

Пока же армянские источники сообщают, что российские миротворцы уже перевозят необходимые им грузы вертолетами, правда, в ограниченных объемах. Араик Арутюнян, еще не так давно называвший себя «президентом» и покинувший неделю назад служебный кабинет, чтобы поселиться в палатке протеста, также утверждает, что у российских миротворцев заканчиваются продукты. «И они, кстати, пользуются нашими скудными продовольственными запасами», - пожаловался Арутюнян, отвечая на вопрос государственного российского информационного агентства «Интерфакс».