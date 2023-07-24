«Муганбанк» объявляет финансовые результаты за второй квартал 2023 года

ОАО «Муганбанк» сообщает о своих финансовых результатах за второй квартал 2023 года. Банк продолжает успешно развивать свою деятельность.

ОАО «Муганбанк» демонстрирует стабильный рост во втором квартале 2023 года, достигая положительных финансовых результатов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общие активы значительно выросли на 3,47 % и составили 721,86 млн. манатов, был зафиксирован рост депозитного портфеля на 9,56 % на уровне 393,83 млн. манатов, также процентный доход увеличился на 11,68 % и составил 20,79 млн. манатов. Кредитный портфель банка увеличился на 5,96 % и достиг 454,13 млн. манатов. Капитал I уровня увеличился на 63,63 % и составил 136,51 млн. манатов.

Кроме того, уставной капитал банка увеличился на 51,16 % и составил 162,5 млн. манатов. Эти результаты свидетельствуют о стабильности и уверенном росте банка на финансовом рынке, подтверждая его надежность и доверие со стороны клиентов. ОАО «Муганбанк» продолжит развивать свою деятельность и стремиться к улучшению показателей, чтобы обеспечивать высококачественные финансовые услуги для своих клиентов.

ОАО «Муганбанк» начало свою деятельность в 1992 году. На сегодняшний день 22 филиала и 10 отделений ОАО «Муганбанк» оказывают клиентам качественные услуги по всем видам банковских продуктов. Дополнительную информацию об услугах и продуктах «Муганбанка» можно получить как в информационном центре 933, так и на сайте www.muganbank.az.