Пашинян о закупке оружия у Франции

Армения для обеспечения безопасности активно работает над расширением списка стран, где республика закупает оружие. Об этом на пресс-конференции заявил глава армянского правительства Никол Пашинян.

"Мы активно работаем над диверсификацией потребностей в сфере безопасности, но я не думаю, что мы можем предоставить много подробностей", - ответил он на вопрос журналиста о возможности приобретения оружия у Франции.

Министр обороны Сурен Папикян напомнил Пашиняну, что несколько раз посещал Францию и выразил надежду, что эти визиты "дадут конкретный результат".