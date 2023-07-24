Госпогранслужба предупредила Армению

Согласно полученной информации, 26 июля со стороны Армении путем организации скопления различных транспортных средств у въезда на пункт пропуска через государственную границу «Лачин» с противоположной стороны демонстративно планируется очередной провокационный акт. Об этом говорится в заявлении Госпонгранслужбы Азербайджана.

«Призываем армянскую сторону воздержаться от подобных действий, преследующих цель провокации и служащих обострению ситуации.

Еще раз заявляем, что вся ответственность за возможные провокационные действия целиком и полностью ляжет на армянскую сторону», - отметили в ГПС.