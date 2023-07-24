Как сообщает корреспондент haqqın.az, Алиев, выпускник знаменитого Кембриджского университета, после возвращения на родину создал собственную компанию. Своим знакомым он рассказывал о наличии хороших деловых связей в Великобритании. И говорил, что занимается покупкой и продажей билетов в VIP зоны на гонки «Гран-при Формулы-1», проводимые в разных странах.

В свою ловушку Алиев заманил знакомого — Сархана Мамедова: у последнего мошенник получил в рассрочку 1 миллион 153 тысячи манатов, начиная с 2018 года.

С мошенничеством Алиева столкнулись и другие потерпевшие по уголовному делу - Фаррух Бахшиев, Ибрагим Абдуллаев, Салех Мусаев. У них аферист фактически украл около полумиллиона манатов.

В суде Фархад Алиев виновным себя не признал, отметив, что занимался вполне легальным бизнесом:

«Что касается Сархана, то мы семейно дружили и вели совместное дело. С 2018 по 2020 год я занимал деньги на покупку VIP билетов, которые затем продавал. Примерно через месяц возвращал основные средства, иногда с доходом. С 2018 года по сегодняшний день за покупку билетов я заплатил 713 тысяч долларов. За этот период я вернул Сархану 411 тысяч долларов. Остальное не успел вернуть, потому что определенная сумма оставалась в качестве залога на счету компании «GP Hospitality».

Потерпевший Сархан Мамедов, в свою очередь, обвинил бывшего друга во лжи, сказав, что тот вообще никогда не занимался продажей билетов. И сказал, что Алиев до сих пор должен ему 848 тысяч 748 манатов.

Фархада Алиева приговорили к 10 с половиной годам колонии строгого режима.