Латвия все-таки впустила в страну тренеров азербайджанской команды

Сегодня вице-чемпион Азербайджана, футбольный клуб «Сабах» отправился в Латвию, где команда впервые в своей истории проведет еврокубковый матч, в котором соперником будет клуб РФШ.

Перед поездкой возникла серьезная проблема. Дело в том, что ряд европейских стран, в том числе и Латвия, не впускают на свою территорию граждан России, которые живут за пределами Шенгенской зоны, даже если у них есть соответствующая виза.

Учитывая то, что главным тренером «Сабаха» является российский специалист Мурад Мусаев, а помогают ему его соотечественники Артур Оленин, Виталий Корнеев и Алексей Малахов, возникла угроза того, что азербайджанская команда останется в Латвии практически без тренерского штаба.