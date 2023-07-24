Латвия все-таки впустила в страну тренеров азербайджанской команды
Сегодня вице-чемпион Азербайджана, футбольный клуб «Сабах» отправился в Латвию, где команда впервые в своей истории проведет еврокубковый матч, в котором соперником будет клуб РФШ.
Перед поездкой возникла серьезная проблема. Дело в том, что ряд европейских стран, в том числе и Латвия, не впускают на свою территорию граждан России, которые живут за пределами Шенгенской зоны, даже если у них есть соответствующая виза.
Учитывая то, что главным тренером «Сабаха» является российский специалист Мурад Мусаев, а помогают ему его соотечественники Артур Оленин, Виталий Корнеев и Алексей Малахов, возникла угроза того, что азербайджанская команда останется в Латвии практически без тренерского штаба.
«Сабах» и АФФА обратились в УЕФА. Дошло до того, что азербайджанская сторона предложила Европейскому футбольному союзу провести матч за пределами Латвии – в стране, которая может обеспечить соблюдение спортивных принципов.
В итоге общими усилиями латышей все же удалось убедить сделать исключение для тренеров азербайджанской команды. «Сабах» уже находится в Латвии. Матч с РФШ пройдет завтра в Юрмале и начнется в 20:00 по бакинскому времени. Ответная игра 2-го квалификационного раунда Лиги конференций состоится в Баку на стадионе «Банк Республика Арена» 3 августа.
Интересно, что ранее российских представителей армянского клуба «Пюник» не впустили в Эстонию. Армянам в отличие от АФФА и «Сабаха» не удалось решить вопрос в свою пользу.