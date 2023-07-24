США выделили Украине снаряды и беспилотники

США выделили очередной пакет военной помощи Украине на 400 млн долларов. В него войдет разнообразное вооружение - от мини-дронов Black Hornet до ракет и бронемашин, сообщила пресс-служба Пентагона.

Новый пакет военной помощи для Украины включает дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot и NASAMS, зенитные комплексы Stinger, дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, минометные снаряды калибров 120 мм и 60 мм, 32 бронетранспортера Stryker, ракеты с оптическим наведением TOW, противотанковые системы Javelin и другие ракетные системы, БПЛА Black Hornet, авиационные ракеты Hydra-70, тактические аэронавигационные системы, боеприпасы для расчистки препятствий, более 28 млн патронов к стрелковому оружию и гранаты, а также приборы ночного видения и тепловизионные системы, запасные части, учебные боеприпасы и другое полевое оборудование.