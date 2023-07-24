Россия минирует проходы к украинским портам

Россия дополнительно заминировала подходы к украинским портам, заявила постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд.

По ее словам, британское правительство располагает информацией о том, что российские военные могут усилить атаки на украинские зерновые объекты, в том числе ударить по гражданским судам в Черном море.

Дипломат подчеркнула, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак уже поделился этой информацией с Владимиром Зеленским.

«Кроме того, по нашим сведениям, Россия установила дополнительные морские мины на подходах к украинским портам», - подчеркнула Вудворд.