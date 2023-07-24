Закир Гасанов встретился с турецким коллегой ФОТО
В рамках 16-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF-23 в Стамбуле состоялась встреча с участием министра обороны Закира Гасанова, начальника Службы государственной безопасности Али Нагиева и министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера, сообщили в Минобороны Азербайджана.
На встрече были обсуждены текущее состояние двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной, военно-медицинской и других областях, а также перспективы развития деятельности в этом направлении.
В заключение состоялось взаимное вручение подарков.