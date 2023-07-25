В телефоне украинского депутата нашли переписку с ФСБ

В телефоне народного депутата от запрещенной в Украине пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александра Пономарева нашли переписку с сотрудниками ФСБ, пишут украинские СМИ.

Судя по перепискам в Telegram, депутат в течение весны-лета 2022 года, находясь на оккупированных территориях Украины, поддерживал связь с двумя сотрудниками ФСБ.

Один из них имел позывной "Богун", другой "Лис". Депутат договаривался с агентами о встречах в Бердянске и Крыму и отчитывался о работе своих предприятий на оккупированной территории.

В переписках, найденных правоохранителями в одном из телефонов Пономарева, депутат сам выступал инициатором встречи с "Богуном".

"Схемы" сообщают, что правоохранители обнаружили в телефоне переписку с контактом, по имени Виктор "Лис". Речь может идти о еще одном работнике ФСБ, подчиненном "Богуна". С ним Пономарев, судя по переписке, встречался несколько раз, например 28 мая 2022 года.

Через три дня по итогам этой встречи депутат прислал сотруднику ФСБ документ, в котором называлась "целесообразной" интеграция предприятий холдинга Пономарева "в экономику Крыма".