Гурбан Гурбанов о завтрашнем матче Лиги чемпионов с «Ракувом»

«Будем играть против очень серьезного соперника, - говорит главный тренер «Карабаха». – «Ракув» хорошо подготовлен. Соперник очень дисциплинирован. Этим он отличается от других. Мы играли с ними прошедшей зимой на сборах в Турции, но у польской команды много изменений. Они стали более качественным коллективом. Завтра узнаем истинную силу «Ракува». Мы тоже хорошо подготовились. Постараемся хорошо сыграть. Будет интересная игра.

Я не думаю о том, что мы раньше постоянно обыгрывали поляков. Как и всегда, относимся к сопернику серьезно. Не думаем о прошлых результатах. Это может нам помешать.

В этот раз наши болельщики беспокоятся сильнее, чем раньше? Наверное, это связано с тем, что сейчас соперник более серьезный. Мы должны быть внимательными до последних минут. Как в игре с мячом, так и без него.

Не стоит сравнивать наш контрольный матч с «Ракувом» и завтрашнюю игру Лиги чемпионов. В ходе подготовительного процесса команды бывают на разных уровнях подготовки. Но мы и тогда увидели их силу, агрессию, дисциплину. А сегодня они еще сильнее. Мы смотрели последние игры «Ракува». Рассказали нашим игрокам о сопернике. Будет интересно сыграть с ними. Возможно, они приготовили нам сюрпризы. Нужно быть к этому готовыми».

Комментируя дебют своего сына Мусы Гурбанлы в шведском «Юргордене», который состоялся в минувшую субботу, Гурбанов сказал следующее:

«Я не полностью посмотрел матч. У «Карабаха» в это время была тренировка. Пока рано о чем-то говорить. Мы много размышляли, когда Муса собирался переходить в «Юргорден». Я интересовался принципами работы шведского клуба, после чего принимали решение. Через месяц-два можно будет делать определенные выводы и объемно о чем-то говорить».

Напомним, Муса вышел на замену во втором тайме. Его команда играла против лидера чемпионата – «Эльфсборга» - и проиграла 0:4.