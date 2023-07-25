Лавров понимает, что Азербайджан и Армения могут договориться через других посредников

Очередная встреча лидеров России, Азербайджана и Армении запланирована в этом году, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам трехсторонней встречи в Москве.

«Мы надеемся, что переговорный процесс будет продолжен. Понимаем, что и Азербайджан, и Армения заинтересованы в том, чтобы использовать в качестве посредников не только Россию, но и других.

Приветствуем пожелания тех, кто искренне заинтересован в поиске договоренностей с Баку и Ереваном, и тех, кто, как и мы, работает в этом направлении. Но это должно исходить из интересов азербайджанского и армянского народов», - сказал Лавров.