Африканцы не хотят к Путину

38 из 54 стран Африки не прислали своих лидеров на саммит Россия-Африка, который пройдет 27–28 июля с участием президента России Владимира Путина.

На уровне глав государств будут представлены лишь 17 стран, сообщил во вторник помощник президента Юрий Ушаков. Еще 10 африканских государств отправили премьер-министров на мероприятие в Санкт-Петербург. Почти половина участников саммита прислали делегации уровнем ниже: 17 из них возглавляют вице-премьеры и министры, а пять — просто послы. Пять африканских государств и вовсе отказались от участия в саммите.

«Приглашения были направлены главам всех африканских государств», — рассказал журналистам посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров. По его словам, в Москве с пониманием относятся к тем, кто решил не ехать.

«Мы не будем в претензии, потому что, во-первых, у них могут быть какие-то другие заранее запланированные мероприятия, которые предполагают участие глав государств. А во-вторых, кто смог, тот и смог», — пояснил дипломат.