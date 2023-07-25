Российский депутат хочет отобрать у населения компьютеры и смартфоны

Вице-спикер законодательного собрания Новосибирской области России Анатолий Кубанов потребовал отобрать у населения средства доступа в интернет. В опубликованной им статье говорится, что «правящие транснациональные элиты строят глобальный цифровой термитник и навязывают технологическую революцию», а «туземные правительства, загоняющие свои народы в интернет, лишаются власти», поэтому «Россия — флагман надежды».

По мнению депутата, интернет — это «оружие массового информационно-психологического поражения» и необходимо «решительно вывести вычислительные мощности из общественного оборота». Компьютерная техника, по его мнению, должна применяться по назначению: в науке, промышленном производстве, транспортных системах, военных штабах.

Вместо этого депутат потребовал от государства создать гибкую, подвижную социальную организацию: от домов науки до дворцов поэзии, от кружков пенсионеров до форумов инженеров.

По его убеждению, через два-три года такой авангардной политики Россия будет «правильно канализирована» и «станет недосягаемой для синтетического, оглупевшего западного постчеловека»: «Мы не стесняемся сказать об отмене этого примитивного цифрового мира. Только таким способом Россия сможет победить Запад».