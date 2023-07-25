Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 25 июля 2023, 23:59

В Китае получила продолжение история с исчезновением министра иностранных дел Цинь Гана. Его ровно месяц не видели на публике, что для чиновника на такой должности, предполагающей интенсивные контакты, весьма странно. И вот постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей утвердил смещение товарища Цинь Гана с поста, который занял товарищ Ван И. Китай не та страна, где принято публично обсуждать изменения в высшем руководстве, поэтому реальные причины случившегося, не исключено, так и останутся неизвестны. Интересно то, что Цинь Ган возглавлял МИД меньше семи месяцев, как и то, что сменивший его Ван И работал на этом посту с 2013 года по 2022-й и был его предшественником.

В свои 57 лет Ган считался чуть ли не выскочкой, обойдя в карьере многих ветеранов. Он заслужил доверие председателя Си, работая спикером МИДа и тесно взаимодействуя с китайским лидером при организации его зарубежных поездок. Перед назначением на министерский пост два года возглавлял посольство Китая в США – самое важное и самое горячее направление. Впереди, казалось, главные политические вершины, но все завершилось очень скоро и как-то вдруг. 25 июня он еще широко улыбался на встрече с прилетевшим в Китай заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко, но с тех пор не появлялся на публичных мероприятиях. Когда было отменено одно из запланированных мероприятий с участием министра, МИД что-то заявил о проблемах со здоровьем, но больше эта тема не озвучивалась. Действительно ли речь идет о здоровье или Цинь Ган в чем-то провинился, неизвестно. Слухи, которые всегда в таких случаях активно поддерживаются тайваньскими и гонконгскими СМИ, не исключают романтической версии. Якобы женатый министр был в отношениях с телеведущей Фу Сяотянь, сблизившись с ней, когда работал послом в Вашингтоне, и это легкомыслие чиновника могло не понравиться Си Цзиньпину. У этой версии не больше убедительности, чем в предположении, что роковой стала та самая последняя встреча с российским дипломатом, после которой по каким-то причинам были сделаны серьезные кадровые выводы. Почему бы нет?