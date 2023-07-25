Загадка падения товарища Гана главная мистерия
В Китае получила продолжение история с исчезновением министра иностранных дел Цинь Гана. Его ровно месяц не видели на публике, что для чиновника на такой должности, предполагающей интенсивные контакты, весьма странно. И вот постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей утвердил смещение товарища Цинь Гана с поста, который занял товарищ Ван И.
Китай не та страна, где принято публично обсуждать изменения в высшем руководстве, поэтому реальные причины случившегося, не исключено, так и останутся неизвестны. Интересно то, что Цинь Ган возглавлял МИД меньше семи месяцев, как и то, что сменивший его Ван И работал на этом посту с 2013 года по 2022-й и был его предшественником.
В свои 57 лет Ган считался чуть ли не выскочкой, обойдя в карьере многих ветеранов. Он заслужил доверие председателя Си, работая спикером МИДа и тесно взаимодействуя с китайским лидером при организации его зарубежных поездок. Перед назначением на министерский пост два года возглавлял посольство Китая в США – самое важное и самое горячее направление. Впереди, казалось, главные политические вершины, но все завершилось очень скоро и как-то вдруг.
25 июня он еще широко улыбался на встрече с прилетевшим в Китай заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко, но с тех пор не появлялся на публичных мероприятиях.
Когда было отменено одно из запланированных мероприятий с участием министра, МИД что-то заявил о проблемах со здоровьем, но больше эта тема не озвучивалась. Действительно ли речь идет о здоровье или Цинь Ган в чем-то провинился, неизвестно. Слухи, которые всегда в таких случаях активно поддерживаются тайваньскими и гонконгскими СМИ, не исключают романтической версии. Якобы женатый министр был в отношениях с телеведущей Фу Сяотянь, сблизившись с ней, когда работал послом в Вашингтоне, и это легкомыслие чиновника могло не понравиться Си Цзиньпину. У этой версии не больше убедительности, чем в предположении, что роковой стала та самая последняя встреча с российским дипломатом, после которой по каким-то причинам были сделаны серьезные кадровые выводы. Почему бы нет?
Показательно и возвращение в кресло главы МИД Ван И. Он значительно старше своего удачливо-неудачливого коллеги, ему 69 лет, и, по сути, возглавив после министерства канцелярию комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая, был непосредственным начальником министра: в ранге члена Политбюро он курирует внешнюю политику. Кстати, нет информации, что Ван И перестал быть главой канцелярии парткомиссии, так что, похоже, он совместил эти две должности, что весьма необычно. В связи с чем появилась версия, что надежную замену Гану быстро найти не смогли, а тянуть с неопределенностью вокруг поста руководителя МИДа было уже неудобно. Есть даже предположения, что Цинь Ган действительно решает серьезные проблемы со здоровьем, после чего вернется на должность.
Китай давно не находился в такой непростой внешнеполитической ситуации, и он не может позволить себе расслабиться на внешнеполитическом фронте. Возможно, в Пекине сочли недопустимым тратить время на вхождение в курс дела нового человека, потому просто подгрузили безотказного Ван И.
Меньше всего председателю Си хотелось бы, что назначение и быстрая отставка Гана трактовались как грубая кадровая ошибка лидера, которая потребовала срочного исправления, или как свидетельство управленческой нестабильности в Китае. Но от таких мыслей трудно избавиться.