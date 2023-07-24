Любовница Пригожина рассказала о его «гареме»
Среди увлечений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина до его мятежа были девушки, едва достигшие совершеннолетия, рассказала российским журналистам одна из девушек, продавшая ему свою девственность.
«Он заказывал сразу много разных девушек чуть старше 18 лет. Занимался сексом без презерватива: считал, что так обменивается энергией, жидкостями, как бы получает от них заряд бодрости. У него вообще много своих странностей. Например, под крайней плотью у него вшиты «спутники». Это такая модная тема у некоторых мужчин, особенно на зоне, когда всякие предметы зашивают туда. Считается, что это должно сделать из мужчины полового гиганта и что женщины от этого тащатся. На самом деле женщинам это болезненно и неприятно», - рассказала она.
Для девушек, по словам рассказчицы, Пригожин снимал номера в отеле Solo Sokos Hotel — некоторые жили там долго, а некоторых (в том числе девственниц) привозили и увозили.
«Судя по всему, он очень часто был в этом отеле, и там всегда должны были быть для него готовы девочки. Он искал девственниц и называл их «шампуньки». Как мне потом рассказали, у него есть бзик на этом — лишать девственности. А «шампуньки» — по аналогии с шампунями в отеле: открываешь и выкидываешь», - рассказала она.