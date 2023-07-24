Любовница Пригожина рассказала о его «гареме»

«Он заказывал сразу много разных девушек чуть старше 18 лет. Занимался сексом без презерватива: считал, что так обменивается энергией, жидкостями, как бы получает от них заряд бодрости. У него вообще много своих странностей. Например, под крайней плотью у него вшиты «спутники». Это такая модная тема у некоторых мужчин, особенно на зоне, когда всякие предметы зашивают туда. Считается, что это должно сделать из мужчины полового гиганта и что женщины от этого тащатся. На самом деле женщинам это болезненно и неприятно», - рассказала она.

Для девушек, по словам рассказчицы, Пригожин снимал номера в отеле Solo Sokos Hotel — некоторые жили там долго, а некоторых (в том числе девственниц) привозили и увозили.

«Судя по всему, он очень часто был в этом отеле, и там всегда должны были быть для него готовы девочки. Он искал девственниц и называл их «шампуньки». Как мне потом рассказали, у него есть бзик на этом — лишать девственности. А «шампуньки» — по аналогии с шампунями в отеле: открываешь и выкидываешь», - рассказала она.