Россия бросит на фронт новобранцев
Госдума России разрешила военнослужащим-срочникам заключать контракт с Минобороны страны и ехать на фронт после месяца службы в армии.
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Госдума России разрешила военнослужащим-срочникам заключать контракт с Минобороны страны и ехать на фронт после месяца службы в армии.
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