«Гейдар Алиев и шахматы – это очень большая тема, настоящее чудо. Благодаря его решениям Азербайджан в короткие сроки превратился в одну из ведущих шахматных стран», - сказал Махир Мамедов.

Далее гостям был продемонстрирован «SƏRƏNCAM № 42», в котором говорится о внимании, которое Гейдар Алиев уделял шахматам как в советское время, так и в годы независимого Азербайджана. В фильме также подчеркивается, что шахматные традиции, заложенные общенациональным лидером, продолжает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Почему фильм называется «SƏRƏNCAM № 42»? В 1998 году Гейдар Алиев после встречи с юными Теймуром Раджабовым, Вугаром Гашимовым, Рауфом Мамедовым и Гадиром Гусейновым подписал распоряжение под номером 42 о государственной финансовой поддержке перспективных шахматистов.