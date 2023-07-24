В Баку презентован фильм о Гейдаре Алиеве и шахматах
Сегодня в кинотеатре «Низами» состоялась презентация документального фильма «SƏRƏNCAM № 42» («Распоряжение № 42»), организованная Федерацией шахмат Азербайджана и посвященная 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.
В мероприятии также принимали участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, писатель Чингиз Абдуллаев, режиссер Вагиф Мустафаев, шахматисты сборной Азербайджана.
Президент Федерации Махир Мамедов напомнил о великой роли Гейдара Алиева в развитии шахмат в Азербайджане.
«Гейдар Алиев и шахматы – это очень большая тема, настоящее чудо. Благодаря его решениям Азербайджан в короткие сроки превратился в одну из ведущих шахматных стран», - сказал Махир Мамедов.
Далее гостям был продемонстрирован «SƏRƏNCAM № 42», в котором говорится о внимании, которое Гейдар Алиев уделял шахматам как в советское время, так и в годы независимого Азербайджана. В фильме также подчеркивается, что шахматные традиции, заложенные общенациональным лидером, продолжает президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Почему фильм называется «SƏRƏNCAM № 42»? В 1998 году Гейдар Алиев после встречи с юными Теймуром Раджабовым, Вугаром Гашимовым, Рауфом Мамедовым и Гадиром Гусейновым подписал распоряжение под номером 42 о государственной финансовой поддержке перспективных шахматистов.